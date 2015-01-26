НАПИШИТЕ ВОПРОСЫ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ Ертеде машина, поезд болмаған кезде жылқыны көл??к орнына пайдаланған. Еті мен қымызы-қазақ тамағының негізі, терісі-киім, ішегінен музыка аспаптарының ішегін жасаған. Спорттық , ұлттық түрлі ...
Қазақ тiлi
НАПИШИТЕ ВОПРОСЫ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ Ертеде машина, поезд болмаған кезде жылқыны көл??к орнына пайдаланған. Еті мен қымызы-қазақ тамағының негізі, терісі-киім, ішегінен музыка аспаптарының ішегін жасаған. Спорттық , ұлттық түрлі ойындарға , жауынгерлік өнерде жылқы малы пайдаланылған. Иірілген түйе жүнінен шекпен тоқыған.Шуда жіптен тон-шалбар тіккен. Жүннен шапан , жеңіл байпақ , қалпақ , киіз етік , пима сияқты киім-кешектер жасаған
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу ?Из двух посёлков расстояние между которыми 12км навстречу друг ??ругу вышли два лыжника и встретились на середине пути первый лы...
Химия
КОНКУРС НА 50 БАЛЛОВ!!! Вопрос: какой химический элемент стоит в таблице Менделеев?? 100. Конкурс до 14:50 26.01.2015 Первый правильный ответ...
Математика
Одинаковое количество напитка можно разлить в 2 и з-х литровые банки. Если разлить в 2-х литровые. то их выйдет на 2 банки больше. Сколько всего бы...
Математика
В первом киоске на 30 десятков шаров больше, чем во втором и на 10 десятков меньше, чем в третьем. На сколько десятков шаров больше в третьем киоск...