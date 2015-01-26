КОНКУРС НА 50 БАЛЛОВ!!! Вопрос: какой химический элемент стоит в таблице Менделеев?? 100. Конкурс до 14:50 26.01.2015 Первый правильный ответ будет лучшим! ТОРОПИТЕСЬ!!!
Химия
КОНКУРС НА 50 БАЛЛОВ!!! Вопрос: какой химический элемент стоит в таблице Менделеев?? 100. Конкурс до 14:50 26.01.2015 Первый правильный ответ будет лучшим! ТОРОПИТЕСЬ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Фермий, это не так уж сложно
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