Нітратну кислоту можна отримати випадку 1)KNO3(p)+ H2SO4(p)= 2) NO2+H2O+O2= 3) NaNO3(тв)+HCL= 4)KNO3(тв)+H2SO4=

Химия
Нітратну кислоту можна отримати випадку 1)KNO3(p)+ H2SO4(p)= 2) NO2+H2O+O2= 3) NaNO3(тв)+HCL= 4)KNO3(тв)+H2SO4=
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Автор: Гость
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Гость:
Второй случай,в остальных не пойдет реакция,так как не выпадает осадок и не выделяется газ.
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