В каком состоянии находится вещество если его молекулы достаточно близко расположены друг около друга, участвуют в скачкообразных движениях, имеет кристаллическую решётка? А. Газообразном Б. Жидком В. Твердом Г. Любом Как...
Физика
В каком состоянии находится вещество если его молекулы достаточно близко расположены друг около друга, участвуют в скачкообразных движениях, имеет кристаллическую решётка? А. Газообразном Б. Жидком В. Твердом Г. Любом Как изменилось давление идеального газа если температура увеличилась в 2 раза и объем увеличился в 2 раза А. Увеличилось в 4 Б. Увеличилось в 2 В. Не изменилось Г. Уменьшилось в 2
Ответ(ы):
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Вопрос 1: Вариант В. Твердом Вопрос 2: Вариант В. Не изменится
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