Одинаковое количество напитка можно разлить в 2 и з-х литровые банки. Если разлить в 2-х литровые. то их выйдет на 2 банки больше. Сколько всего было напитка. Решить с помощью уравнения

Математика

Одинаковое количество напитка можно разлить в 2 и з-х литровые банки. Если разлить в 2-х литровые. то их выйдет на 2 банки больше. Сколько всего было напитка. Решить с помощью уравнения

Автор: Гость