Одинаковое количество напитка можно разлить в 2 и з-х литровые банки. Если разлить в 2-х литровые. то их выйдет на 2 банки больше. Сколько всего было напитка. Решить с помощью уравнения
Математика
Одинаковое количество напитка можно разлить в 2 и з-х литровые банки. Если разлить в 2-х литровые. то их выйдет на 2 банки больше. Сколько всего было напитка. Решить с помощью уравнения
Ответ(ы):
Гость:
3 * х = 2 * (х + 2) 3х = 2х + 4 х = 4 4 * 3 = 12 литров (4 + 2) * 2 = 12 литров
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