1. Добери перевірні слова. Встав ненаголошені -е,- и. ЛЕжати - ? ВИсіти - ? ЧИтати - ? СИдіти - ? ШИрокий - ?
Українська мова
1. Добери перевірні слова. Встав ненаголошені -е,- и. ЛЕжати - ? ВИсіти - ? ЧИтати - ? СИдіти - ? ШИрокий - ?
Ответ(ы):
Гость:
Лежати-лежачи широкий -широко сидіти-сидяч висіти-висівши читати-читаюяи
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