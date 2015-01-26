Как решить задачу ?Из двух посёлков расстояние между которыми 12км навстречу друг ??ругу вышли два лыжника и встретились на середине пути первый лыжник шёл со скоростью 240м/м второй 250м/м какой лыжник затратил на весь путь до...
Математика
Как решить задачу ?Из двух посёлков расстояние между которыми 12км навстречу друг ??ругу вышли два лыжника и встретились на середине пути первый лыжник шёл со скоростью 240м/м второй 250м/м какой лыжник затратил на весь путь до встречи больше и на сколько ?
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