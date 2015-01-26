2 2/3 :3+(4/15+2/5):(3 1/3*3/5 )=
Математика
2 2/3 :3+(4/15+2/5):(3 1/3*3/5 )=
Ответ(ы):
Гость:
2 2/3=8/3 3 1/3= 10/3 Получаем: 8/3:3+(4/15+6/15):(10/3*3/5)=8+10/15:10/5=8+10/15*5/10=8+1/3=24/3+1/3=25/3=8 1/3
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