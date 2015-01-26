Один пример сложного слова без соединительной гласной
Русский язык
Один пример сложного слова без соединительной гласной
Ответ(ы):
Гость:
Авиапочта, метеоусловия, полдома, пятидесятилетие, времяисчисление.
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