В двух ящиках 128 кг яблоок . если из первого переложить во второй 4кг, то я обоих ящи??аъ станет по ровну кокова масса яблок в каждоом ящике?

Алгебра

В двух ящиках 128 кг яблоок . если из первого переложить во второй 4кг, то я обоих ящи??аъ станет по ровну кокова масса яблок в каждоом ящике?

Автор: Гость