В двух ящиках 128 кг яблоок . если из первого переложить во второй 4кг, то я обоих ящи??аъ станет по ровну кокова масса яблок в каждоом ящике?

Алгебра
В двух ящиках 128 кг яблоок . если из первого переложить во второй 4кг, то я обоих ящи??аъ станет по ровну кокова масса яблок в каждоом ящике?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X (кг) - масса яблок в 1-ом ящике у (кг) - масса яблок во 2-ом ящике {x+y=128    {x+y=128 {x-4=y+4     {x-y=8 Складываем уравнения системы: х+х=128+8 2х=136 х=68 (кг) - в 1-ом ящике 68+у =128 у=60 (кг) - во 2-ом ящике Ответ: 68 кг и 60 кг. 
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