Для приготовления яблочного компота берут 5 частей яблок 2 части сахара и 25 частей воды Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять чтобы приготовить компот из 600 г яблок ?

Математика

Для приготовления яблочного компота берут 5 частей яблок 2 части сахара и 25 частей воды Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять чтобы приготовить компот из 600 г яблок ?

Автор: Гость