Для приготовления яблочного компота берут 5 частей яблок 2 части сахара и 25 частей воды Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять чтобы приготовить компот из 600 г яблок ?
Математика
Для приготовления яблочного компота берут 5 частей яблок 2 части сахара и 25 частей воды Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять чтобы приготовить компот из 600 г яблок ?
Ответ(ы):
Гость:
1)600:5=120 2)120:2=60 3)60:25=2,4
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