Распределите растения в группы( длиннодневные, короткодневные, нейтральные): рожь, картофель, хлопчатник, тростник, овес, пшеница, рис, одуванчик, соя
Биология
Распределите растения в группы( длиннодневные, короткодневные, нейтральные): рожь, картофель, хлопчатник, тростник, овес, пшеница, рис, одуванчик, соя
Ответ(ы):
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Длиннодневные: пшеница, овес, картофель, рожь. Короткодневные: соя, хлопчатник,рис. Нейтральные: одуванчик, тросник
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