Распределите растения в группы( длиннодневные, короткодневные, нейтральные): рожь, картофель, хлопчатник, тростник, овес, пшеница, рис, одуванчик, соя

Биология
Распределите растения в группы( длиннодневные, короткодневные, нейтральные): рожь, картофель, хлопчатник, тростник, овес, пшеница, рис, одуванчик, соя
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длиннодневные: пшеница, овес, картофель, рожь. Короткодневные: соя, хлопчатник,рис. Нейтральные: одуванчик, тросник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В двух ящиках 128 кг яблоок . если из первого переложить во второй 4кг, то я обоих ящи??аъ станет по ровну кокова масса яблок в каждоом ящике?
Ответить
Математика
Помогите!!!ответить на эти вопросы
Ответить
Русский язык
Один пример сложного слова без соединительной гласной
Ответить
Информатика
Дан массив n на m найдите минимальное трехзначное число, записанное в массиве. если таких чисел нет, то вывести сообщение "Таких чисел нет"
Ответить
Математика
2 2/3 :3+(4/15+2/5):(3 1/3*3/5 )=
Ответить