Как писать слово закончь в повелительном наклонении?
Русский язык
Как писать слово закончь в повелительном наклонении?
Ответ(ы):
Гость:
Не закончь, а закончИ - в ед.числе закончите- во мн.числе.
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