Распределите растения по отношению к солнцу( светолюбивые, теневыносливые, тенел??бивые): липа, грушанка, земляника, береза повислая, ландыш, мятлик
Биология
Распределите растения по отношению к солнцу( светолюбивые, теневыносливые, тенел??бивые): липа, грушанка, земляника, береза повислая, ландыш, мятлик
Ответ(ы):
Гость:
тенелюбивые - грушанка, ландыштеневыносливые - земляника, береза пониклаясветолюбивые - мятлик, липа
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