Кто такая ключница Пелагея? Как она выглядит,как говорит?

Литература
Кто такая ключница Пелагея? Как она выглядит,как говорит?
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Гость:
Сказочница Пелагея рассказала Аксакову про аленький цветочек
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