Мотоциклист ехал 3 часа со скоростью 60 километров в час и 2 часа со скоростью 70 километров час какое расстояние он проехал за все это время решить задачу

Математика
Мотоциклист ехал 3 часа со скоростью 60 километров в час и 2 часа со скоростью 70 километров час какое расстояние он проехал за все это время решить задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60*3=180 км проехал за 3 часа                                                                          70*2=140 км проехал за 2 часа                                                                          180+140=320 км проехал за все время
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