Мотоциклист ехал 3 часа со скоростью 60 километров в час и 2 часа со скоростью 70 километров час какое расстояние он проехал за все это время решить задачу

Математика

Мотоциклист ехал 3 часа со скоростью 60 километров в час и 2 часа со скоростью 70 километров час какое расстояние он проехал за все это время решить задачу

Автор: Гость