Определить вид,возвратный,переходный,наклонение. В словах. шел,поднимая,пойду,бродить,блуждать,обобрал,ограбил,украл,учил,таская,даю,ешь,кушай,спи,позвать. пожалуйста памогить плиз
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Определить вид,возвратный,переходный,наклонение. В словах. шел,поднимая,пойду,бродить,блуждать,обобрал,ограбил,украл,учил,таская,даю,ешь,кушай,спи,позвать. пожалуйста памогить плиз
Ответ(ы):
Гость:
Шел - глагол, несовершен. вид, невозвратн., непереходн., изъявительн. наклон. поднимая - деепричастие, несовершен. вид, невозвратн., переходн.(не имеет наклонен.) пойду - глагол, совершен. вид, невозвратн., непереходн., иъявительн. наклон. бродить - глагол, несовершен. вид, невозвратн., непереходн. (не имеет наклон.) блуждать - глагол, несовершен. вид, невозвратн., непереходн. (не имеет наклон.) обобрал, ограбил, украл - глагол, совершен. вид, невозвратн., переходн. изъявит. наклон. учил - глагол, несовершен. вид, невозвратн., переходн. изъявит.наклон. таская - деепричастие, несоверш. вид, невозврат,, переходн. (не имеет наклон) даю, ешь, кушай -глагол, несовершен. вид, невозвратн., переходн. изъявительн. наклон. спи - глагол, несовершен. вид, невозвратн., непереходн. изъявит. наклон. позвать - глагол, совершен. вид, невозвратн., переходн. (не имеет наклон.)
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