Определить вид,возвратный,переходный,наклонение. В словах. шел,поднимая,пойду,бродить,блуждать,обобрал,ограбил,украл,учил,таская,даю,ешь,кушай,спи,позвать. пожалуйста памогить плиз

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Определить вид,возвратный,переходный,наклонение. В словах. шел,поднимая,пойду,бродить,блуждать,обобрал,ограбил,украл,учил,таская,даю,ешь,кушай,спи,позвать. пожалуйста памогить плиз
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Ответ(ы):
Гость:
Шел - глагол, несовершен. вид, невозвратн., непереходн., изъявительн. наклон. поднимая - деепричастие,  несовершен. вид, невозвратн., переходн.(не имеет наклонен.) пойду - глагол,  совершен. вид, невозвратн., непереходн., иъявительн. наклон. бродить -  глагол,  несовершен. вид, невозвратн., непереходн. (не имеет наклон.) блуждать -  глагол,  несовершен. вид, невозвратн., непереходн. (не имеет наклон.) обобрал, ограбил, украл - глагол,    совершен. вид, невозвратн., переходн. изъявит. наклон. учил -  глагол,  несовершен. вид, невозвратн., переходн. изъявит.наклон.  таская - деепричастие, несоверш. вид, невозврат,, переходн. (не имеет наклон) даю, ешь, кушай -глагол,  несовершен. вид, невозвратн., переходн. изъявительн. наклон. спи - глагол,  несовершен. вид, невозвратн., непереходн. изъявит. наклон. позвать -  глагол,  совершен. вид, невозвратн., переходн. (не имеет наклон.)
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