Помогите!! Расставь знаки препинания. Озаглавь. Выполнт разборы. Вставить пропуще??ые бувы с проверочным словом!!
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Помогите!! Расставь знаки препинания. Озаглавь. Выполнт разборы. Вставить пропуще??ые бувы с проверочным словом!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облепиха помещена в длинный список лекарственных даров леса.В старину её листьями и молодыми побегами кормили боевых лошадей. Они быстро росли и хорошо себя чувствовали.Цветёт облепиха в апреле,мае.Плоды созревают в августе, в сентябре.Много облепихи растёт и на Кавказе,и в Сибири ,и на Алтае.Она хорошо цветёт у речки на берегу озера и даже в пустыне.Посади это деревце у себя!Рядом с домом ты поселишь радость, бодрость,здоровье. Заголовок: Облепиха
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