Среди пяти глубочайших океанских впадин называет Курило-Камчатскую и Филипинску??.Известно,что глубина гФилипинской впадины на 2 метра меньше глубины Курило-Камчатской.Назови глубину обеих впадин,если глубина Филипенской впадин...

Математика

Среди пяти глубочайших океанских впадин называет Курило-Камчатскую и Филипинску??.Известно,что глубина гФилипинской впадины на 2 метра меньше глубины Курило-Камчатской.Назови глубину обеих впадин,если глубина Филипенской впадины равна 10540 метров

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