Среди пяти глубочайших океанских впадин называет Курило-Камчатскую и Филипинску??.Известно,что глубина гФилипинской впадины на 2 метра меньше глубины Курило-Камчатской.Назови глубину обеих впадин,если глубина Филипенской впадин...

Математика
Среди пяти глубочайших океанских впадин называет Курило-Камчатскую и Филипинску??.Известно,что глубина гФилипинской впадины на 2 метра меньше глубины Курило-Камчатской.Назови глубину обеих впадин,если глубина Филипенской впадины равна 10540 метров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10540-2=10538(м) БЛАГОДАРНОСТИ НЕ НУЖНО!!!
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