На какой вопрос отвечают причастный и деепричастный обороты?
Русский язык
На какой вопрос отвечают причастный и деепричастный обороты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деепричастный оборот отвечает на вопросы наречий (как, где, откуда, куда...) Причастный оборот отвечает на вопросы прилагательных (какой, какая, какое, какие, какую и т. п.)
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