Эмоциональное состояне людей после 1мировой

История
Эмоциональное состояне людей после 1мировой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радость что это закончилось грусть что люди погибли паника прийдет ли человек тот что ушёл на войну
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