Срочно помогите закончите уравнения реакции напишите полные и сокращенные ионно молекулярные уравнения BaCl2+K2SO4 и NH4OH+HCl

Химия
Срочно помогите закончите уравнения реакции напишите полные и сокращенные ионно молекулярные уравнения BaCl2+K2SO4 и NH4OH+HCl
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) BaCl2 + K2SO4 = BaSO4(осадок) + 2KCl Ba2+ + 2Cl- + 2K+ + (SO4)2- = BaSO4 (осадок) + 2K+ + 2Cl- Ba2+ + (SO4)2- = BaSO4 2) NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O (NH4)+ + (OH)- + H+ + Cl- = (NH4)+ + Cl- + H2O H+ + (OH)- = H2O
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