Срочно помогите закончите уравнения реакции напишите полные и сокращенные ионно молекулярные уравнения BaCl2+K2SO4 и NH4OH+HCl
Химия
Срочно помогите закончите уравнения реакции напишите полные и сокращенные ионно молекулярные уравнения BaCl2+K2SO4 и NH4OH+HCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) BaCl2 + K2SO4 = BaSO4(осадок) + 2KCl Ba2+ + 2Cl- + 2K+ + (SO4)2- = BaSO4 (осадок) + 2K+ + 2Cl- Ba2+ + (SO4)2- = BaSO4 2) NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O (NH4)+ + (OH)- + H+ + Cl- = (NH4)+ + Cl- + H2O H+ + (OH)- = H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
В ряду слов найди "лишнее" по месту орфограммы и подчеркни его. Отметь орфограмму этого слова. Пятнистый,висящий,подруга,леденец,грязнуля
Қазақ тiлi