Жектык жалгау дәрігер

Қазақ тiлi
Жектык жалгау дәрігер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен дәрігер сен дәрігерсің ол дәрігер менің дәрігерім сенің дəрігерің сіздің дəрігерің оның дəрігері
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