К какому типу реки в зависимости от рельефа относится река Обь

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Обь меняет свой характер течения в зависимости от рельефа местности, по которой она протекает, в верхней части течение довольно быстрое, но с расширение русла реки и увеличением глубины скорость его заметно падает и ускорятся только в некоторых местах, где река имеет выраженное наклонное течение