К какому типу реки в зависимости от рельефа относится река Обь

География
К какому типу реки в зависимости от рельефа относится река Обь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обь  меняет свой характер течения в зависимости от рельефа местности, по которой она протекает, в верхней части течение довольно быстрое, но с расширение русла реки и увеличением глубины скорость его заметно падает и ускорятся только в некоторых местах, где река имеет выраженное наклонное течение
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