Используя свойство вычитания, упростите выражение: 1) (148+а)-96

Математика
Используя свойство вычитания, упростите выражение: 1) (148+а)-96
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(148+а)-96=(148-96)+(а-96)=52+(а-96)=52+а+96=148+а
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