У Славы сливы и киви выдели орфограммы
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У Славы сливы и киви выдели орфограммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Славы- с большой буквы, т.к имя сообственное; у Славы - пишем раздельно, т.к можно вставить слово между предлогом и сущ, например: у хорошего Славы, у мальчика Славы и т.д
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