Периметр треугольника равен 18 см. Первая сторона на 4 см короче второй, а вторая нв 1 см короче третьей. Найди длину каждой стороны треугольника, если длины выражаются целым числом сантиметров.

Математика

Периметр треугольника равен 18 см. Первая сторона на 4 см короче второй, а вторая нв 1 см короче третьей. Найди длину каждой стороны треугольника, если длины выражаются целым числом сантиметров.

Автор: Гость