Периметр треугольника равен 18 см. Первая сторона на 4 см короче второй, а вторая нв 1 см короче третьей. Найди длину каждой стороны треугольника, если длины выражаются целым числом сантиметров.
Математика
Периметр треугольника равен 18 см. Первая сторона на 4 см короче второй, а вторая нв 1 см короче третьей. Найди длину каждой стороны треугольника, если длины выражаются целым числом сантиметров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+9=18 3x=9 x=3 1)3(см) это 1 сторона 2)7(см) это 2 сторона 3)8(см) это 3 сторона
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