Положение России относительно соседних союзных, враждебных и нейтральных госуда??ств.Наличие спорных территорий
География
Положение России относительно соседних союзных, враждебных и нейтральных госуда??ств.Наличие спорных территорий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В настоящее время Россию не уважают в Европе считают агрессором кроме Китая это союзное государство Казахстана и Белоруссии. Спорные территории России- это курильские острова. На японских картах они им принадлежат, а на всех остальных это территория России.
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