Положение России относительно соседних союзных, враждебных и нейтральных госуда??ств.Наличие спорных территорий

География
Положение России относительно соседних союзных, враждебных и нейтральных госуда??ств.Наличие спорных территорий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В настоящее время Россию не уважают в Европе считают агрессором кроме Китая это союзное государство Казахстана и Белоруссии. Спорные территории России- это курильские острова. На японских картах они им принадлежат, а на всех остальных это территория России.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Вопрос 7 Укажите предложение, в котором допущена пунктуа??ионная ошибка. А) Красивый пейзаж вызывает у людей радостно...
Ответить
Русский язык
Сочинение-рассуждение на тему как вы понимаете значение слова гений?Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 19 баллов даю...
Ответить
Геометрия
Найдите стороны паралерограмма abcd зная что его периметр равен 24см
Ответить
География
Составте характеристику карты народов мира?
Ответить
Физика
Какое количество теплоты выделяется при сгорании 6 кг антрацита (удельная теплота, сгорания антрацита 30000000 Дж/кг)?
Ответить