Какое количество теплоты выделяется при сгорании 6 кг антрацита (удельная теплота, сгорания антрацита 30000000 Дж/кг)?
Физика
Какое количество теплоты выделяется при сгорании 6 кг антрацита (удельная теплота, сгорания антрацита 30000000 Дж/кг)?
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