В коллекции марок 150марок с изображением спорта и животных,170_ с изображением спор??а и растений и 180 с изображением растений и животных. сколько марок в каждой коллекции?

Математика

В коллекции марок 150марок с изображением спорта и животных,170_ с изображением спор??а и растений и 180 с изображением растений и животных. сколько марок в каждой коллекции?

Автор: Гость