В коллекции марок 150марок с изображением спорта и животных,170_ с изображением спор??а и растений и 180 с изображением растений и животных. сколько марок в каждой коллекции?
Математика
В коллекции марок 150марок с изображением спорта и животных,170_ с изображением спор??а и растений и 180 с изображением растений и животных. сколько марок в каждой коллекции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)150+170=320спорт 2)150+180=330(животные) 3)170+180=350(растения)
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