Расскажите о внутриполитических и внешнеполитических результатах правления Нап??леона III СРОЧНО,ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Внешняя политика - Вначале у Наполеона 3 была своеобразная, но успешная внешняя политика. Крымская война 1853-56 годов подняла его престиж на мировой арене. Также у него было стремление объединить Апеннинский полуостров, при чем не демократами, а консерваторами, но при этом оставить неприкосновенность пап. За его потуги в объединение Апеннинского полуострова его возненавидели итальянцы. В 1859 он ведет успешную войну с Австрией, где в "копилку" Французских земель поступают Ницца и Савойи. Ну и следует отметить успешность французских экспедиций в Китай, Сирию и Японию. Ну и после этих успешных походов начинается череда неудач, начинается она с Мексиканской интервенции, где он терпит полное фиаско как в первой экспедиции, так и во второй. После этого Наполеон 3 старается поддержать Польшу к восстановлению и призвать для поддержки другие европейские страны, тем самым Франция заслуживает недоверие России и вредит русско-французским отношениям. Также Наполеон 3 никак не позаботился об Австро-Прусско-Датской войне, тем самым произошло усиление такого опасного соседа как Пруссия. Также Бисмарк помешал Франции захватить Бельгию и покупке герцогства Люксембург. Ввиду всех этих неудач во Франции начинает назревать недовольство народа на правительство и спасти данное положение может маленькая победоносная война, которая приведет к полному разгрому Франции, отречению Наполеона 3, и потере ряда территорий. Внутренняя политика - Наполеон 3 был почти самодержавным монархом. Он был своего рода хранитель порядка и собственности, имея в опоре высшую буржуазию, дворян и духовенство. Наполеон 3 выступал за свободную торговлю и снижению таможенных пошлин. Было поощрение строительства железных дорог. Был небольшой рост сельско-хозяйственной промышленности.Было закреплено право рабочих на стачки в 1864 году. Были сделаны небольшие уступки по цензуре. Но после проведения неудачных экспедиций в Мексику и усиление Пруссии, то народ во Франции стал выражать свое недовольство.