Составить 10 предложений во времени present continius

Английский язык
Составить 10 предложений во времени present continius
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It is not raining. –  Сейчас дождь не идёт.  We are  not working. –  Мы не работаем.  She is  not playing tennis with her friends, she is having lunch. –  Она не играет в теннис с подругой, она обедает.  We are  not meeting our relatives at the airport. –  Мы не встречаем своих родственников в аэропорту. I  am watch ing TV. –  Я смотрю телевизор.  He  is writ ing a letter now. –  Он сейчас пишет письмо.  They  are cook ing breakfast. –  Они готовят завтрак.  It  is rain ing. –  Идёт дождь.  The girls  are talk ing and laugh ing. –  Девочки разговаривают и смеются.
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