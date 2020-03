Составить 10 предложений во времени present continius

Гость: Гость:

It is not raining. – Сейчас дождь не идёт. We are not working. – Мы не работаем. She is not playing tennis with her friends, she is having lunch. – Она не играет в теннис с подругой, она обедает. We are not meeting our relatives at the airport. – Мы не встречаем своих родственников в аэропорту. I am watch ing TV. – Я смотрю телевизор. He is writ ing a letter now. – Он сейчас пишет письмо. They are cook ing breakfast. – Они готовят завтрак. It is rain ing. – Идёт дождь. The girls are talk ing and laugh ing. – Девочки разговаривают и смеются.