Сравнить: а) 5/7 и 5/9 б) 2/25и1/15

Математика
Сравнить: а) 5/7 и 5/9 б) 2/25и1/15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/7 больше, чем 5/9 2/25 больше, чем 1/15 (ПРИ ПРИВЕДЕНИИ К НАИМ.ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ:  6/75 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 5/75)
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