Установите соответствие. 1 сатин 2 фланель 3маркизет 4 парча А. Носовой платок Б. Детская одежда В постельное бельё Г нарядная одежда

Технология
Установите соответствие. 1 сатин 2 фланель 3маркизет 4 парча А. Носовой платок Б. Детская одежда В постельное бельё Г нарядная одежда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сатин -постельное белье фланель-носовой платок маркизет -детская одежда парча- нарядная одежда
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