Установите соответствие. 1 сатин 2 фланель 3маркизет 4 парча А. Носовой платок Б. Детская одежда В постельное бельё Г нарядная одежда

Технология

Установите соответствие. 1 сатин 2 фланель 3маркизет 4 парча А. Носовой платок Б. Детская одежда В постельное бельё Г нарядная одежда

Автор: Гость