Помогите пожалуйста!!! Вопрос 7 Укажите предложение, в котором допущена пунктуа??ионная ошибка. А) Красивый пейзаж вызывает у людей радостное чувство. Б) Ветер нагнал к веранде кучу листьев, и теперь они лежали маленькой г...

Русский язык

Помогите пожалуйста!!! Вопрос 7 Укажите предложение, в котором допущена пунктуа??ионная ошибка. А) Красивый пейзаж вызывает у людей радостное чувство. Б) Ветер нагнал к веранде кучу листьев, и теперь они лежали маленькой горкой. В) Женя положила ключ и телеграмму на край стола и вышла из комнаты. Г) Я вспоминаю то утро когда отец вернулся из экспедиции. Вопрос 8 Укажите вариант, в котором на месте пропусков пишется С. А) и...тратить, бе...жалостный Б) бе...снежный, ра...бить В) ...десь, бе...заботный Г) бе...шумный, ...делать Вопрос 9 Укажите вариант, в котором на месте пропусков пишется О. А) глаз...мер, сам...вар Б) птиц...фабрика, вод...провод В) басн...писец, жизн...описание Г) камен...тес, земл...делие Вопрос 10 Какое слово не относится к ряду однокоренных слов? А) ложь Б) положить В) слагаемое Г) разложить Вопрос 11 От чего зависит правописание корней ЛАГ-ЛОЖ? А) от ударения Б) от суффикса А В) от последующего согласного Г) от лексического значения слов Вопрос 12 От чего зависит правописание корней РАВН-РОВН? А) от ударения Б) от суффикса А В) от последующего согласного Г) от лексического значения слов

Автор: Гость