Сочинение-рассуждение на тему как вы понимаете значение слова гений?Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 19 баллов даю...

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Сочинение-рассуждение на тему как вы понимаете значение слова гений?Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 19 баллов даю...

Автор: Гость