Сочинение-рассуждение на тему как вы понимаете значение слова гений?Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 19 баллов даю...

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Сочинение-рассуждение на тему как вы понимаете значение слова гений?Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 19 баллов даю...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гений-это воплощение высших творческих способностей. Гением называют человека, который придумывает что новое.
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