Найдите стороны паралерограмма abcd зная что его периметр равен 24см

Геометрия
Найдите стороны паралерограмма abcd зная что его периметр равен 24см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим треугольники АВС и АDC. Докажем, что они равны. Угол ВАС равен углу САDпо условию Сторона АС - общая ВС=АD ( по условию АВСВ параллелограмм),следовательно эти треугольники равны (по двум сторонам и углу между ними) Поскольку треугольники равны, то равны углы ВСА и АСD, а значит треугольники АВС и АDС равнобедренные. Из этого следует, что АВ=ВС=СD=AD=24:4=6(см)  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Составте характеристику карты народов мира?
Ответить
Физика
Какое количество теплоты выделяется при сгорании 6 кг антрацита (удельная теплота, сгорания антрацита 30000000 Дж/кг)?
Ответить
Математика
Сравнить: а) 5/7 и 5/9 б) 2/25и1/15
Ответить
Технология
Установите соответствие. 1 сатин 2 фланель 3маркизет 4 парча А. Носовой платок Б. Детская одежда В постельное бельё Г нарядная одежда
Ответить
Математика
В коллекции марок 150марок с изображением спорта и животных,170_ с изображением спор??а и растений и 180 с изображением растений и животных. скольк...
Ответить