Найдите стороны паралерограмма abcd зная что его периметр равен 24см

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Рассмотрим треугольники АВС и АDC. Докажем, что они равны. Угол ВАС равен углу САDпо условию Сторона АС - общая ВС=АD ( по условию АВСВ параллелограмм),следовательно эти треугольники равны (по двум сторонам и углу между ними) Поскольку треугольники равны, то равны углы ВСА и АСD, а значит треугольники АВС и АDС равнобедренные. Из этого следует, что АВ=ВС=СD=AD=24:4=6(см)