Сделайте полный синтаксический разбор предложения. Долину окружали лесистые гор??.Например повес,нев,пр...Спасибо.)

Русский язык
Сделайте полный синтаксический разбор предложения. Долину окружали лесистые гор??.Например повес,нев,пр...Спасибо.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение повеств, невоскл,прост,двусоставные,распраст
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