Розрахуйте кількість речовини (моль)водню масою 24 г
Химия
Розрахуйте кількість речовини (моль)водню масою 24 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моль водню Н2 важе 2 складаємо пропорцію 1 моль------------------------2 г х моль----------------------24 г х=1*24/2=12 моль
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