Помогите пожалуйста!!! Вопрос 1 Укажите слово, в корне которого пишется буква О А) разг…реться Б) распол…гаться В) р…стение Г) к…сание Вопрос 2 Укажите слово, в корне которого пишется А. А) непром…каемый плащ Б) выр…...

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Помогите пожалуйста!!! Вопрос 1 Укажите слово, в корне которого пишется буква О А) разг…реться Б) распол…гаться В) р…стение Г) к…сание Вопрос 2 Укажите слово, в корне которого пишется А. А) непром…каемый плащ Б) выр…внять дорогу В) пром…кательная бумага Г) решить ур…внение Вопрос 3 Укажите слово, в котором написание гласной в корне проверяется ударением. А) р...скошный Б) уг...реть В) соб...рать С) выр...сли Вопрос 4 Укажите слово с приставкой ПРИ-. А) пр...сутствовать Б) пр...образование В) пр...огромный Г) пр...вращаться Вопрос 5 Укажите вариант, в котором на месте пропусков пишется О. А) пч...лка, огурц...м Б) врач...м, ч..лка В) ш...мпол, плющ...м Г) ж...лтый, реч...нка Вопрос 6 Укажите слово, которое соответствует схеме: приставка- корень - суффикс - суффикс - окончание - суффикс А) приготовился Б) пришкольный В) удивительный Г) приближаться

Автор: Гость