Me friend went to the museum last Monday. Составить вопросительные предложения:.помогите пожалуйст??! Зараниее Вам благодарна!!!

Английский язык
Me friend went to the museum last Monday. Составить вопросительные предложения:.помогите пожалуйст??! Зараниее Вам благодарна!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Did my friend go to the museum last Monday? When did my friend go to the museum?
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