Me friend went to the museum last Monday. Составить вопросительные предложения:.помогите пожалуйст??! Зараниее Вам благодарна!!!
Английский язык
Me friend went to the museum last Monday. Составить вопросительные предложения:.помогите пожалуйст??! Зараниее Вам благодарна!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Did my friend go to the museum last Monday? When did my friend go to the museum?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Вопрос 1 Укажите слово, в корне которого пишется буква О А) разг…реться Б) распол…гаться В) р…стение Г) к…сание...
Математика