До будущего лето уходит тихо лето . Текст

Гость: Гость:

Уходит тихо Лето, одетое в листву. И остаются где-то во сне и наяву: серебряная мушка в сетях у паука, не выпитая кружка парного молока. И ручеёк стеклянный, И тёплая земля, и над лесной поляной жужжание шмеля. Приходит тихо Осень, одетая в туман. Она с собой приносит дожди из разных стран. И листьев жёлтых ворох, и аромат грибной, и сырость в тёмных норах. А где-то за стеной будильник до рассвета стрекочет на столе: " До бу-ду-ще-го ле-та, до бу-ду-ще-го ле..."