В ряду слов найди "лишнее" по месту орфограммы и подчеркни его. Отметь орфограмму этого слова. Пятнистый,висящий,подруга,леденец,грязнуля
Русский язык
В ряду слов найди "лишнее" по месту орфограммы и подчеркни его. Отметь орфограмму этого слова. Пятнистый,висящий,подруга,леденец,грязнуля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, слово леденец лишнее,т.к. по моему мнению,оно словарное(нельзя проверить безуд.гласную)
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Me friend went to the museum last Monday. Составить вопросительные предложения:.помогите пожалуйст??! Зараниее Вам благодарна!!!