В ряду слов найди "лишнее" по месту орфограммы и подчеркни его. Отметь орфограмму этого слова. Пятнистый,висящий,подруга,леденец,грязнуля

Русский язык

В ряду слов найди "лишнее" по месту орфограммы и подчеркни его. Отметь орфограмму этого слова. Пятнистый,висящий,подруга,леденец,грязнуля

Автор: Гость