В ряду слов найди "лишнее" по месту орфограммы и подчеркни его. Отметь орфограмму этого слова. Пятнистый,висящий,подруга,леденец,грязнуля

Русский язык
В ряду слов найди "лишнее" по месту орфограммы и подчеркни его. Отметь орфограмму этого слова. Пятнистый,висящий,подруга,леденец,грязнуля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, слово леденец лишнее,т.к. по моему мнению,оно словарное(нельзя проверить безуд.гласную)
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