Какую роль в жизни растения играют семена

Биология
Какую роль в жизни растения играют семена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогают размножению растений.
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