Al+O2=? Na+O2=? Уравнение реакции срочно пжл

Химия
Al+O2=? Na+O2=? Уравнение реакции срочно пжл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4AI + 3O₂ = 2AI₂O₃ 4Na + O₂ = 2Na₂O Правильнее будет:  2Na+O ₂=Na ₂O ₂ Сначала образуется пероксид натрия, из пероксида образуется оксид натрия: Na ₂O ₂+2Na=2Na ₂O 
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