Al+O2=? Na+O2=? Уравнение реакции срочно пжл

Гость: Гость:

4AI + 3O₂ = 2AI₂O₃ 4Na + O₂ = 2Na₂O Правильнее будет: 2Na+O ₂=Na ₂O ₂ Сначала образуется пероксид натрия, из пероксида образуется оксид натрия: Na ₂O ₂+2Na=2Na ₂O