Al+O2=? Na+O2=? Уравнение реакции срочно пжл
Химия
Al+O2=? Na+O2=? Уравнение реакции срочно пжл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4AI + 3O₂ = 2AI₂O₃ 4Na + O₂ = 2Na₂O Правильнее будет: 2Na+O ₂=Na ₂O ₂ Сначала образуется пероксид натрия, из пероксида образуется оксид натрия: Na ₂O ₂+2Na=2Na ₂O
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