Как распределена атмосферное давление в центре антициклона и на его перемирии
География
Как распределена атмосферное давление в центре антициклона и на его перемирии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В центре антициклона воздух опускается, образуя нисходящие потоки, и растекается во все стороны, т.е. от центра к периферии. При этом он также вращается, но направление вращения противоположно циклоническому — оно происходит по часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки — в Южном. А на его перемирии все наоборот. Воздух поднимается , атмосферное давление уменьшается по мере увеличения высоты, поскольку оно создаётся лишь вышележащим слоем атмосферы.
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