Как распределена атмосферное давление в центре антициклона и на его перемирии

География
Как распределена атмосферное давление в центре антициклона и на его перемирии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В центре антициклона воздух опускается, образуя нисходящие потоки, и растекается во все стороны, т.е. от центра к периферии. При этом он также вращается, но направление вращения противоположно циклоническому — оно происходит по часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки — в Южном. А на его перемирии все наоборот. Воздух поднимается , атмосферное давление уменьшается по мере увеличения высоты, поскольку оно создаётся лишь вышележащим слоем атмосферы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На какой вопрос отвечают причастный и деепричастный обороты?
Ответить
Химия
Al+O2=? Na+O2=? Уравнение реакции срочно пжл
Ответить
Биология
Какую роль в жизни растения играют семена?
Ответить
Математика
4)составьте задачи на зависимость частного от изменений делимого и делителя. помо??ите прошууу что бы был лучший ответ
Ответить
История
Эмоциональное состояне людей после 1мировой
Ответить