Помогите разобраться с химией

Химия
Помогите разобраться с химией
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 метил 3 изопропил гексан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите стр 71 упр 123 спасибо
Ответить
Математика
Площадь квадратного дома 64м2,каковс длина и ширина дома
Ответить
Русский язык
Запиши предложения вставляя буквы и слова посуда - это (...?) блюдце
Ответить
Русский язык
Письменный разбор имени прилагательного дальнего , пожалуйста помогите!!!!!!
Ответить
Алгебра
Сколькими способами можно определить последовательность выступления 8 участников конкурса вокалистов
Ответить