Письменный разбор имени прилагательного дальнего , пожалуйста помогите!!!!!!

Русский язык
Письменный разбор имени прилагательного дальнего , пожалуйста помогите!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфемный разбор или какой?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сколькими способами можно определить последовательность выступления 8 участников конкурса вокалистов
Ответить
Русский язык
Увлекательный начальная форма
Ответить
Алгебра
Преобразуйте выражение в многочлен : (4р - р/2)^2
Ответить
Химия
Осадок образуется при взаимодействии водных растворов: а)нитрата аммония и гидр??ксида калия б)соляной кислоты и гидроксида бария в)нитрата с...
Ответить
Окружающий мир
Расскажите о труде животноводов
Ответить