Письменный разбор имени прилагательного дальнего , пожалуйста помогите!!!!!!
Русский язык
Письменный разбор имени прилагательного дальнего , пожалуйста помогите!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфемный разбор или какой?
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