Осадок образуется при взаимодействии водных растворов: а)нитрата аммония и гидр??ксида калия б)соляной кислоты и гидроксида бария в)нитрата серебра и бромида кальция г)азотной кислоты и карбоната натрия

Химия

Осадок образуется при взаимодействии водных растворов: а)нитрата аммония и гидр??ксида калия б)соляной кислоты и гидроксида бария в)нитрата серебра и бромида кальция г)азотной кислоты и карбоната натрия

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