Плииииз помогите казахский сегодня !!! что такое демеулик шылау
Қазақ тiлi
Плииииз помогите казахский сегодня !!! что такое демеулик шылау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демеулік шылаулар орыс. частицы — тіркескен сөздеріне қосымша мағына, реңк үстейтін немесе сөйлемге эмоционалды өн беретін шылаулар. Олар бірнеше түрге бөлінеді: Cұраулык демеуліктер (вопросительные частицы): -ма (-ме,-ба/бе,-па/пе);Күшейтпелі демеуліктер (усилительные частицы): -ақ, -ay, -aй, да/де;Нақтылық демеуліктер(конкретизирующие частицы): -кой/-ғой, -ды/-діШектік демеуліктер (ограничивающие частицы): -қана/-ғанаКүмәндік демеуліктер: (частицы выражающие сомнение): -ау. -мыс/-міс;Болымсыздық демеуліктер(отрицательные частицы): тұрсын, тұрмақ, тұрғай, түгіл. Бұлардын ішінде -ақ, -ау, -ай, қой/ғой, -мыс/-міс сиякты демеу¬ліктер модальдык қызмет атқарады.
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